Les supporters peuvent voter sur le site de l'Union belge et ont le choix parmi 127 Diables Rouges et 11 sélectionneurs. Les supporters auront également une chance de remporter un maillot signe par une légende des Dia

"Depuis 1895, à travers les générations, nous avons vu passer des talents incroyables, ce qui ne facilitera pas le choix des supporters", a expliqué Stefan Van Loock, porte-parole de l'URBSFA.

"Sur base de différents paramètres, nous avons sélectionné 127 joueurs et 11 Entraîneurs fédéraux qui, durant leur carrière, ont énormément apporté à l'équipe nationale. C'est à présent aux supporters de déterminer l'équipe finale, qui se composera d'onze joueurs en 4-3-3 et d'un entraîneur."

"Ce sera l'occasion, pour beaucoup, d'en apprendre davantage sur une partie de l'histoire oubliée du football belge et de relancer, dans de nombreuses familles, le débat sur le meilleur gardien de but ou le meilleur attaquant de pointe", a ajouté Stefan Van Loock, qui passera en revue, ligne par ligne, les candidats potentiels, avec d'anciens internationaux et des connaisseurs sur le site de l'URBSFA.