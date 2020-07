16 matchs de Liga, 5 rencontres de Champions League et un seul but inscrit pour 7 passes décisives, la première saison de Eden Hazard au Real Madrid est loin d'être un grand cru.

Malgré le titre conquis il y a quelques semaines, notre compatriote reconnaît lui-même qu'il n'a pas encore justifié le prix de 100 millions d'euros payé par les Merengues pour s'attacher ses services.

Pour Fabio Capello, ancien entraîneur du Real Madrid (en 1996-1997 et en 2006-2007), notre compatriote n'a pas supporté la pression dans la capitale espagnole. "Il n'a pas été le joueur qu'il était à Chelsea et il a longtemps été blessé, il ne s'est pas adapté", a expliqué Capello au journal espagnol Marca, "J'ai toujours pensé qu'il était un grand joueur mais le maillot du Real pèse lourd et Hazard a croulé sous le poids des attentes cette années."

Mais le technicien italien ne se fait pas de soucis pour le Belge : "Il est clair qu'il sera meilleur la saison prochaine", a-t-il conclu. Le Brainois l'espère également...