L'entraîneur du Real Madrid a rendu hommage à la prestation de Thibaut Courtois suite à la victoire (2-0) du Real Madrid contre le FC Barcelone, lors du Clasico.

Il a aussi salué la très grande saison du Diable et son importance pour l'équipe.



C'est assez rare pour être souligné. Sans qu'aucune question ne lui soit directement posée sur lui, Zinédine Zidane a tenu à mettre en avant la prestation de Thibaut Courtois, une nouvelle fois décisif et auteur d'un match brillant face au Barça, dans le Clasico remporté par le Real (2-0). " Ce que j'ai envie de mettre en avant ce soir, c'est notre très bon travail défensif. On a réussi à ne pas encaisser de but et Thibaut a été fondamental pour cela, surtout en première période. Il a réalisé de très grands arrêts ", a ainsi spontanément déclaré l'entraîneur des Merengues, en conférence de presse d'après-match.

(...)