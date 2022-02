Dix jours plus tard, revoilà le Real Madrid. Mais le constat reste le même: Eden Hazard ne devrait pas commencer sur le terrain. Et ce, même s'il avait été titulaire le 23 janvier dernier lors du match nul face à Elche. Rencontre où il avait oscillé entre le délice et le fade.

Vinicius et Rodrygo de retour de sélection

Plusieurs raisons poussent à croire que le Brainois de 31 ans va s'asseoir sur le banc. Tout d'abord, les deux Brésiliens sont de retour dans la sélection. En effet, Rodrygo et Vinicius Jr n'ont pas pu profiter de cette mini trêve internationale pour se reposer. Tout comme Casemiro, ils ont été appelés par Tite afin de disputer le nul contre l'Équateur (1-1, 27/01) et la victoire face au Paraguay (4-0) qui s'est terminée entre la nuit de mardi à mercredi.

Légitimement, on aurait pu croire qu'ils seraient absents du groupe madrilène moins de 48 heures après leur dernier match. Mais Ancelotti et Tite se sont entendus: temps de jeu minimum pour les trois joueurs du Real. Ainsi, Vinicius Jr a été titularisé deux fois mais a disputé un peu plus d'une heure à chaque fois. Rodrygo n'a passé que huit minutes sur les pelouses. Et Casemiro est resté sur le banc lors de la dernière rencontre. Tous les internationaux sud-américains sont rentrés à Madrid ce mercredi 16h. Après une petite évaluation, il a été convenu que les Brésiliens, tout comme Valverde, étaient aptes au service.

Et le décalage horaire? Selon Ancelotti, cela ne devrait pas être un problème. Comme il l'a souligné en conférence de presse: "Vinicius et Rodrygo seront-ils prêts pour Bilbao ? Ils n'ont que 20 ans. Pas 60 comme moi !" Une touche d'humour qui ne doit pas ravir Eden Hazard. Mais qui laisse peu de place au doute.

Eden Hazard dans un rôle différent ?

L'entraîneur italien est cependant resté vague sur sa composition d'équipe. "Nous devons évaluer leur condition physique. S'ils sont juste fatigués, ils voyageront avec le groupe. Nous verrons s'ils commenceront ou non. Si ce n'est pas le cas, je pourrais certainement avoir besoin d'eux en cours de match", a-t-il ajouté. Comme à son habitude, il a eu un mot pour le capitaine des Diables rouges. "Eden Hazard est prêt. Il est possible de le voir titulaire, tout comme Gareth Bale", a-t-il lâché. Comme un air de déjà vu.

Un seul élément pourrait redistribuer les cartes: la blessure de Benzema. Cette lourde absence va modifier le onze du Mister. En effet, Ancelotti pourrait opter pour un faux numéro neuf avec Eden Hazard. Comme lors de sept minutes contre le Rayo Vallecano en novembre dernier. Objectif: combiner avec les fusées brésiliennes ou le technique Asensio. Certes, il s'agit d'un rôle à contre emploi pour le Diable. Mais cette tactique pourrait lui permettre d'engranger du rythme. Débarrassé de ses blessures, il ne manque plus que des minutes pour revenir à son meilleur niveau. Impossible pour le Belge de cracher sur du de temps de jeu. Que ce soit à droite comme seul dans l’axe, deux postes qu'il affectionne moins.

Évidemment, il existe une autre possibilité plus "logique" et certainement plus plausible: placer Jovic en pointe. Le Serbe est le remplaçant naturel de KB9. Mais il dispose d'encore moins de temps de jeu qu'Eden Hazard. Qu'il soit titulaire où qu'il monte au jeu, une chose est certaine: le Diable devra faire plus. Enfin buteur, et surtout très bon, au tour précédent contre Elche, l'ancien de Chelsea semblait libéré. Mais toujours est-il qu'il n'a tenté sa chance qu'à 13 reprises en 18 rencontres cette saison. Un bilan trop insuffisant pour celui qui a plus l'étiquette de supersub que titulaire au Real Madrid.