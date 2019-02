Le Diable rouge a fait construire une nouvelle résidence à Heusden-Zolder, dans le Limbourg, sur un terrain qu'il avait acheté en 2014, alors qu'il était encore à Wolfsburg. Cette bâtisse aux traits modernes et épurés, est terminée et devrait permettre à Kevin, son épouse Michèle et leurs deux enfants de résider lors des rassemblements avec l'équipe nationale.





Un détail n'a cependant pas échappé aux internautes lors de la publication d'une photo de la villa, prise depuis la rue et publiée par Het Belang van Limburg . Sur le cliché, on y voit la devanture de la maison, qui ne comporte aucune fenêtre. Une astuce pour préserver au maximum leur intimité.