Personne ne parvient à battre les Pays-Bas ces derniers mois. Les Oranje n’ont plus perdu la moindre confrontation depuis leur élimination en huitièmes de finale de l’Euro. Une mauvaise nouvelle pour les Diables car nos voisins font partie des potentiels adversaires des Belges lors du tirage au sort de la Coupe du monde vendredi.

Les hommes de Louis Van Gaal ont confirmé leur montée en puissance samedi soir face au Danemark. Les Bataves ont offert un récital offensif. Malgré deux moments plus compliqués (l’égalisation danoise contre le cours du jeu et le but d’Eriksen), les Pays-Bas ont fait preuve de beaucoup de maîtrise dans la partie de terrain adverse. Ils ont également pu compter sur le talent de Bergwijn, double buteur.

FICHE DU MATCH DE CE SAMEDI SOIR

Pays-Bas : Flekken ; de Ligt, van Dijk, Aké (77e Malacia) ; Dumfries, Koopmeiners, de Jong, Blind ; Bergwijn (77e Malen), Berghuis, Memphis (77e Danjuma).

Danemark : Schmeichel ; Andersen, Vestergaard (77e Bruun Larsen) ; Bah (46e Kristensen), Hojbjerg, Delaney (24e Norgaard) ; Maelhe ; Lindstrom (46e Eriksen), Poulsen (44e Skov Olsen), Wind (58e Dolberg).

Arbitre : M. Visser

Les buts : 16e Bergwijn (1-0), 20e Vestergaard (1-1), 29e Aké (2-1), 37e Memphis sur pen (3-1), 47e Eriksen (3-2), 71e Bergwijn (4-2).