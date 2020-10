Ses précédentes expériences en Angleterre n’ont pas été très concluantes. Mais il s’est rattrapé depuis sa venue dans la Botte.

Il est sans conteste le Diable rouge du moment. En trois semaines et cinq rencontres depuis la reprise, Romelu Lukaku vient de trouver le chemin des filets à six reprises. Soit un but toutes les 71 minutes. La moitié avec la Belgique, l’autre moitié avec l’Inter. Mais après cette pause internationale où Big Rom a joué les super-héros belges, voilà que ressurgit le spectre des rendez-vous au sommet.