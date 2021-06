Heureusement plus de peur que de mal pour Batshuayi mais cette scène rappelle bien évidemment sa célébration lors du but d'Adnan Januzaj contre l'Angleterre lors de la dernière rencontre de poule de la Coupe du monde en 2018. À l'époque, le Diable avait repris le ballon dans le but de Pickford pour le dégager dans les tribunes. Sauf qu'il a maladroitement tiré sur le poteau, faisant revenir le ballon en plein sur son visage.