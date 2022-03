Étrangement, Eden Hazard n’est plus le sujet d’interrogations lors des points presse de Carlo Ancelotti, alors qu’il était auparavant souvent au centre des préoccupations. Cela fait même plus de trois semaines que l’Italien n’a plus été amené à évoquer la situation de son numéro 7. Comme si la presse espagnole était déjà passée à autre chose.