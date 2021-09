Une bouffée d’air frais. Ce mercredi, Dennis Praet a inscrit l’unique but de la victoire avec les Diables contre la Biélorussie. Le bon moment pour se montrer alors que plusieurs titulaires étaient au repos et qu’il n’avait toujours pas disputé une seule minute cette saison. "Je n’ai pas beaucoup joué ces derniers temps et ce but me fait vraiment du bien", a-t-il sobrement expliqué après la rencontre. (...°