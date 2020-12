Pour l’un, le dernier but en championnat remonte… au 6 octobre 2019. Pour l’autre, c’était le 26 juillet dernier, après huit mois de disette. Aujourd’hui, Michy Batshuayi et Divock Origi se retrouvent et s’affrontent dans un duel d’attaquants malheureux qu’observera attentivement Roberto Martinez.

Dans cinq mois, le sélectionneur des Diables rouges annoncera sa liste des 23 joueurs retenus pour l’Euro. Et il apparaît déjà utopique que Batshuayi et Origi reçoivent tous deux une place. Le premier a l’avantage de garder la confiance de Martinez et de marquer dès qu’il joue. Le second est plus polyvalent.