Le milieu de terrain de Manchester City a remporté le trophée "PFA Players' Player of the Year", attribué chaque année par le syndicat des joueurs de Premier League. Il récompense le meilleur joueur de la saison au plus haut niveau du football anglais. De Bruyne est le second Belge à recevoir cet honneur après Eden Hazard récompensé en 2015 quand il jouait à Chelsea.

Kevin De Bruyne a été préféré à Raheem Sterling, son équipier à Manchester City, et quatre joueurs du champion Liverpool: Virgil van Dijk, le lauréat de la saison dernière, Trent Alexander-Arnold, Jordan Henderson et Sadio Mané.

De Bruyne avait terminé à la deuxième place en 2018 derrière Mo Salah.

Les journalistes anglais avaient déjà élu Jordan Henderson, le capitaine de Liverpool, comme Joueur de l'Année. De Bruyne avait obtenu le 16 août le titre de Joueur de la saison attribué par la Premier League.

Le milieu de Manchester City a réalisé une fantastique saison en Premier League avec 13 buts et 20 assists, égalant le record de passes décisives de Thierry Henry lors de la saison 2002-2003. City a terminé à la deuxième place en championnat derrière Liverpool et a remporté la Coupe de la Ligue.