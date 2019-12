Le milieu de terrain continue tranquillement sa saison en distribuant les buts à tout va.

Kevin De Bruyne est un mec de tradition. Quand c'est le temps des fêtes, il sait qu'il est de bon ton d'offrir des cadeaux à ses petits camarades. C'est ainsi que face à Wolverhampton, le numéro 17 des Citizens a distillé la treizième passe décisive de sa saison. Comme souvent, c'est Raheem Sterling qui a bénéficié de la générosité du Diable rouge.

Un joueur qui a sorti un nouvel assist "à la KDB", à savoir une passe limpide, parfaitement dosée, et surtout offerte en un temps dans la course de l'avant anglais. On appréciera également la façon dont ce dernier parvient à se faire oublier de Leander Dendoncker et à filer dans le dos de la défense des Loups. Un exploit individuel qui ne servira malheureusement à rien, étant donné que ceux-ci reviendront au score dans la foulée grâce à un but d'Adama Traoré, avant de finalement l'emporter 3-2, grâce à deux buts marqués après la sortie du Gantois au profit d'Ilkay Gündogan.

Côté stats, c'est donc le dix-neuvième but dans lequel est impliqué De Bruyne, en vingt-trois rencontres disputées. Autrement dit, De Bruyne est décisif toutes les 98 minutes, tout en étant le joueur à avoir créé le plus d'occasions par match jusqu'à présent (plus de quatre par rencontre, soit une de plus que Trent Alexander-Arnold).

Allez, plus que six mois à attendre pour voir ça à l'Euro !