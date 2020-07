Une fois de plus, Kevin De Bruyne était au-dessus du lot sous le maillot de Manchester City qui lui doit ce récital proposé jeudi soir à l'Etihad Stadium face au champion en titre de Premier League, Liverpool.

Si Thibaut Courtois est actuellement l'un des meilleurs gardiens au monde, un autre Belge fait office de référence planétaire à son poste : Kevin De Bruyne. Face à Liverpool, le rouquin a de nouveau été au-dessus du lot sous le maillot des Citizens en inscrivant un pénalty et en délivrant un nouvel assist, ce qui fait de lui le joueur qui a été plus décisif de Premier League (28x), rien que ça. Si le titre a déjà été conquis par Liverpool, Kevin De Bruyne pourrait toutefois rentrer encore un peu plus dans la légende de la Premier League s'il parvient à donner plus de trois assists lors des six derniers matchs de championnat. Il batterait ainsi un record détenu par un certain Thierry Henry qui avait donné 20 assists sur une saison, c'était en 2002-2003...

Depuis plusieurs saisons maintenant, la presse anglaise a toujours su reconnaitre le talent de notre Diable rouge. Les louanges à son sujet sont même devenues une coutume lorsqu'il s'agit de parcourir les comptes-rendus très poussés de la presse anglaise au fil des rencontres. Après le récital des protégés de Pep Guardiola face aux Reds (4-0), le nom de Kevin De Bruyne sublimait encore une fois les fameuse cotes données aux joueurs de City.

A commencer par le quotidien The Independent qui n'a pas fait dans la dentelle pour donner une note à la prestation du numéro 17 despuisque ce dernier a tout simplement récolté la note de 10/10.

"Il a joué avec mépris pour l'occasion et l'a utilisé comme motivation. Comme toujours, le Belge a été une force créative pour son équipe. Il a donné l'assist sur le troisième but, a marqué en toute confiance son penalty et a été à l'origine du dernier but."

Le Daily Mail ne tarit également pas d'éloges pour "KDB". "Kevin De Bruyne a une fois de plus prouvé qu'il est actuellement le meilleur milieu de terrain du monde. Il était encore le meilleur homme sur le terrain hier. Il a déterminé le sort du match à lui seul. Non, il n'y a pas de meilleur milieu de terrain pour le moment."

Le Mirror n'a pas dérogé à la règle non plus en nommant De Bruyne comme étant l'homme du match. "Il est tout simplement brillant. Quel passing incroyable. Il est le meilleur de la Premier League."

Pour finir, le Telegraph a simplement conseillé à ses lecteur de suivre les matchs du joueur. "De Bruyne était à nouveau le joueur le plus classe de Manchester City. Il était impliqué dans toutes les bonnes choses de son équipe. Il embellit chaque match. Un joueur qu'il faut regarder jouer."

Les superlatifs ne manquent pas outre-manche pour notre "KDB" national qui devrait surpasser le classement du meilleur joueur de la Premier League. On ne voit pas qui peut s'installer à sa table en Premier League pour l'instant du moins...