L’un est considéré comme le meilleur milieu de terrain de la planète, l’autre est le capitaine de l’équipe la plus impressionnante de ces deux dernières saisons. Kevin De Bruyne et Jordan Henderson sont probablement les deux seuls joueurs à pouvoir prétendre au titre de PFA Player of the Year cette année.

Henderson, métronome de Liverpool, rêve de devenir le premier joueur anglais à obtenir ce titre depuis Wayne Rooney à l’issue de la saison 2009-2010. Ce trophée individuel serait pour lui l’accomplissement de 18 mois incroyables durant lesquels il a soulevé la Ligue des champions, la Supercoupe de l’UEFA, la Coupe du monde des clubs et la Premier League.

Pour beaucoup, Jordan Henderson est tout simplement le pion le plus essentiel de l’échiquier de Jürgen Klopp, devant les Mané, van Dijk ou Salah. "Si je devais choisir un seul joueur, je choisirais Henderson", a d’ailleurs récemment admis Mohamed Salah. "Il est notre capitaine, il est ici depuis neuf ans, il a dû faire face à des critiques par le passé et s’en est toujours remis. C’est aussi une personne formidable qui essaie toujours d’aider tout le monde."

L’abnégation, le travail et la générosité du joueur de 30 ans risquent toutefois de ne pas faire le poids face au talent immense de Kevin De Bruyne. Grand favori aux yeux des bookmakers anglais, le Diable rouge achève une saison sensationnelle qui devrait lui permettre de devenir le deuxième Belge à remporter ce prestigieux titre, après Eden Hazard en 2015.

D’une constance incroyable dans ses performances, KDB a probablement réussi la saison la plus aboutie de sa carrière. Avec 11 buts et surtout 19 passes décisives, le Gantois a encore la possibilité d’égaler le record de Thierry Henry (20 passes) établi en 2002-2003. Mais, au-delà de ses statistiques démentielles, De Bruyne a montré sur le terrain que personne ne pouvait rivaliser avec lui.