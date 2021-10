"Prêts à se friter": L'Equipe lance les hostilités dans son journal du jour, avec Lukaku, De Bruyne, Pogba et Griezmann en illustration. Une allusion évidemment aux clichés et aux blagues belges, qui risque de ne pas forcément plaire aux supporters des Diables rouges. Et qui va sans doute maladroitement alimenter les rancoeurs de certains fans belges à l'égard de nos voisins français...

© L'EQUIPE

Sur les réseaux sociaux, cette Une a déjà été commentée par de nombreux internautes, qui n'ont pas forcément trouvé le jeu de mots très inspiré.

"Les jeux de mots foireux de L'Equipe... Faut envoyer votre CV à Rires et Chansons les gars...", écrit l'un d'eux. "Quel titre de m...", estime un autre.

De quoi rappeler que, quoi qu'on en dise, la rivalité sera forte ce jeudi soir à Turin...