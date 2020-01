Elle est de retour. Comme à chaque veille de grand tournoi depuis 2002, la question de la prolongation du sélectionneur national est au centre des débats. Retour sur les différents épisodes.

Waseige dit stop à la veille du Mondial

C’est peut-être la non-prolongation la plus mémorable de l’histoire du football belge. En 2002, alors que les Diables font route vers Roissy, d’où ils doivent décoller pour Kunamoto, leur camp de base, la rumeur qui circulait depuis plusieurs jours (et avait été… démentie) est officialisée : Robert Waseige ne sera plus le sélectionneur de la Belgique après le Mondial. "La dernière proposition du coach fédéral n’a pu être rencontrée", spécifie l’Union belge dans un communiqué, indiquant par ailleurs que le regretté coach, avec qui elle négociait depuis plusieurs mois, rejoignait le Standard.

