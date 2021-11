Il fallait jouer le quatorze samedi. Après avoir célébré la 100e cap de Dries Mertens, le plus célèbre numéro 14 du Royaume (c’était contre la Finlande à l’Euro mais il n’y avait plus eu de rendez-vous avec le public belge depuis), les Diables ont fait ce qu’on attendait d’eux : assurer une quatorzième qualification pour la phase finale d’une Coupe du monde. Dans un an et une semaine, le tournoi commencera au Qatar avec notre équipe nationale.



(...)