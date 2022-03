Six jours après son succès sur l'Estonie (8-1) et trois après sa défaite face à l'Espagne (1-0), la Belgique a bouclé son tournoi de qualifications pour l'Euro 2022 de football des moins de 17 ans (U17), par une large victoire contre la Bosnie-Herzégovine 6-0 (repos 4-0), mardi après-midi à Bijeljina en Bosnie-Herzégovine.

Cette victoire permet aux Diablotins de terminer deuxièmes du groupe 4 et se qualifier pour la phase finale à seize qui se jouera du 16 mai au 1er juin en Israël. L'Espagne, qui a gagné son troisième match 4-0 contre l'Estonie, termine première avec 9 points. Avec 6 unités la Belgique est assurée de figurer parmi les sept meilleurs deuxièmes qui accompagnent les huit vainqueurs de groupe dans le tournoi final. Israël est qualifié en tant que pays organisateur.

Mardi, les joueurs de David Penneman se sont rassurés dès la 7e minute quand Enock Agyei ouvrit la marque. L'Anderlechtois allait encore inscrire deux autres buts (30e, 2-0 et 55e, 5-0) dans ce match à sens unique. Entre-temps, un but contre son camp de Zrnic (33e, 4-0) et du Gantois Malick Fofana (45e, 4-0) avaient fait évoluer la marque. L'Anderlechtois Luca Monticelli a porté le score final à 6-0 (64e).

La dernière édition de l'Euro U17 s'est jouée en 2019, la Belgique s'y était inclinée 3-0 en quarts de finale devant les Pays-Bas. Les éditions 2020 et 2021 ont été annulées par la pandémie de Covid-19. La Belgique a atteint les demi-finales de la compétition à trois reprises en 2007, 2015 et 2018.