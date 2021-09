Grâce à cette victoire, les Diablotins comptent le maximum de points en deux matchs. Les buts ont été inscrits par Lois Openda (31e, 81e) et Yorbe Vertessen (90e+2). Mathijssen a aligné une équipe composée de nombreux joueurs déjà titulaires au plus haut niveau, comme Maarten Vandevoordt, Charles De Ketelaere et Arthur Theate. Il disposait également de solutions sur le banc des remplaçants où l'on retrouvait notamment Yorbe Vertessen, Anouar Ait El Hadj ou encore Eliot Matazo.

Les jeunes Turcs ont entamé la rencontre pied au plancher et ont ouvert le score après seulement deux minutes. Un but annulé pour une position de hors-jeu. Il s'agissait d'un avertissement sans frais pour les Diablotins qui commençaient à prendre le jeu à leur compte peu après le quart d'heure de jeu. La domination belge allait être concrétisée à la 32e minute par Lois Openda, auteur d'un beau solo avant de tromper le gardien. Juste avant la mi-temps, l'attaquant du Club de Bruges, prêté au Vitesse Arnhem, a eu l'occasion de doubler la marque, mais il a complètement raté son tir.

Au retour des vestiaires, les Turcs allaient à nouveau se montrer dangereux les premiers en se créant plusieurs occasions sans réussir à les concrétiser. Après avoir laissé passer l'orage, les Belges ont à nouveau fait circuler le ballon. En fin de match, Openda allait finalement trouver l'ouverture une seconde fois (81e), avant que Vertessen, monté quelques minutes plus tôt, n'aggrave la marque dans les arrêts de jeu (90e+2).

Les Diablotins entament leur campagne de qualification avec un six sur six. Leurs prochains matchs se tiendront en Belgique les 8 et 12 octobre prochains, contre le Kazakhstan et le Danemark.