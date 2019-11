Grâce à des buts de Ignace Van der Brempt (Club Bruges), à la 10e, et Charles De Ketelaere (Club Bruges), à la 45e+1, l'équipe nationale belge de football des moins de 19 ans a battu son homologue albanaise 2-1, samedi soir à Genk, dans son 2e match de qualification de l'Euro 2020. Les hommes de Jacky Mathijssen et Thomas Buffel ont concédé leur seul but à la 76e (Broja).

Au classement de ce groupe 4 joué dans le Limbourg, les Diablotins comptent le maximum de 6 points après s'être imposés 0-3, mercredi à Tessenderlo, face à l'Islande. La Belgique jouera son 3e et dernier match du groupe face à la Grèce mardi à Maasmechelen (14h30). Les Grecs ont été battus 5-2 par les Islandais dans l'autre match joué samedi à Maasmechelen. L'Islande est 2e au classement (3 pts) devant la Grèce (3) et l'Albanie (0).

Les deux premiers du groupe rejoignent le tour élites formé de 7 groupes de quatre dont les vainqueurs se qualifient pour la phase finale. Celle-ci se jouera du 19 juillet au 1er août en Irlande du Nord.