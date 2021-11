Sous la houlette de Wesley Sonck, les U19 belges ont arraché un match nul face à l'Espagne qui s'est appuyée sur un doublé de son attaquant Nico Serrano (8e et 54e) pour prendre une avance a priori confortable. La réplique, venue grâce à un but contre son camp d'Alberto Moleiro (56e), a été suivie d'une égalisation dans le temps additionnel, des œuvres d'Anthony Descotte (90e+3). Ce but tardif du joueur du Sporting de Charleroi permet à la Belgique d'empocher la première place du groupe, à la différence de buts.

Après une victoire 5-1 contre l'Azerbaïdjan mercredi dernier, puis une autre victoire sur le même score contre le Luxembourg vendredi, la Belgique avait déjà assuré sa qualification pour le tour suivant des qualifications avant même le coup d'envoi de la rencontre de mardi soir, à l'instar de l'Espagne.

En effet, les deux premiers de chaque groupe se qualifiaient pour le Tour Elite, de même que l'équipe classée troisième ayant obtenu les meilleurs résultats contre les deux premiers de son groupe. Le Portugal, classé numéro 1 mondial, était dispensé de tour de qualification et rejoindra la compétition à partir du Tour Élite.

Le Championnat d'Europe U19 se déroulera du 18 juin au 1er juillet 2022 en Slovaquie, directement qualifiée en tant que pays organisateur.