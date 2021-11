Les U19 de l'entraîneur Wesley Sonck étaient menés 1-0 au milieu de la première mi-temps, mais ont renversé la tendance dès avant la pause grâce à des buts de Johan Bakayoko (35e) et Tuur Rommens (36e). La victoire n'a plus fait de doute après les réalisations de l'Anderlechtois Mario Stroeykens (70e) et du Genkois Luca Oyen (73e). Damadayev a porté le score final à 1-5 à la suite d'un but contre son camp (85e).

La Belgique partage la tête du Groupe 8, après une journée, avec l'Espagne qui a assuré le minimum face au Luxembourg (2-1).

Les jeunes Diables jouent samedi contre le Luxembourg. Mardi, la phase de groupes se terminera par le match au sommet contre l'Espagne.

Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour le tour Élite, de même que l'équipe classée troisième ayant obtenu les meilleurs résultats contre les deux premiers de son groupe. Le Portugal, classé numéro 1 mondial, est dispensé de tour de qualification et rejoindra la compétition à partir du tour Élite.

Le Championnat d'Europe U19 se déroulera du 18 juin au 1er juillet 2022 en Slovaquie, directement qualifiée en tant que pays organisateur.