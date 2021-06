Elle s'est imposée 1-3 et prend d'emblée la tête du groupe I. Les jeunes Belges obtenaient trois coups de coin dès le premier quart d'heure sans parvenir à en tirer profit.

Arthur Theate manquait le cadre à la 9e minute et à la 13e minute le capitaine Amadou Onana voyait son envoi contré par un adversaire. Dans l'intervalle, les Belges obtenaient aussi plusieurs coups francs accordés par l'arbitre finlandais Hämäläinen, consécutivement aux nombreuses fautes commises par l'équipe kazakhe.

C'est donc logiquement que les Diablotins ouvraient la marque à la 28e minute via le défenseur anderlechtois Killian Sardella, servi par le Standarman Hugo Siquet (0-1).

A la 35e, un tir de Yari Verschaeren, puis un autre de Charles De Ketelaere, manquaient la cible, déviés l'un et l'autre.

L'équipe kazakhe ripostait enfin à la 38e minute, via un tir contré de Maxim Samorodov. Une minute plus tard, Lev Skvotsov irait au but mais Maarten Vandervoort s'interposait.

L'égalisation intervenait à la 43e minute, Abylaikhan Zhumabek, était à la réception d'une passe d'Adilbek Zhumakhanov (1-1).

Les Diablotins reprenaient néanmoins rapidement l'avantage, exploitant au mieux le temps additionnel de la première mi-temps. Verschaeren obtenait un énième coup franc et le capitaine Amadou Onana concluait victorieusement (1-2).

La seconde mi-temps commençait sur le même canevas, la Belgique obtenant coups francs et coups de coin. Mais à la 69e, Vandevoort devait quand même s'employer sur un tir de Zhumabek.

A un quart d'heure du terme, Loïs Openda mettait la Belgique sur du velours (1-3) et les nombreux changements opérés des deux côtés en fin de rencontre ont plus contribué à ralentir le rythme qu'à modifier le schéma suivi jusque là.

Stade Aktobe Ortalyk à Aktau

Arbitre: Kaarlo Oskari Hämäläinen (Fin)

Buts: 28e Sardella (0-1), 43e Zhumabek (1-1), 45e+1 Onana (1-2), 75e Openda (1-3)

Cartes jaunes: Onana (64e), Sovet (90e+2)

Kazakhstan: Ustimenko, Sovet, Zhumakhanov, Zhaksylykov, Skvortsov, Shvyrev (61e, Kenessov), Sagnayev (c), Astanov (73e, Ulshin), Buranchiyev (85e, Prokopenko), Zhumabek, Samorodov.

Belgique: Vandervoort, Sardella (84e, Ndenbe), Theate, Pletinckx, Van der Brempt, Siquet (70e, Kana), Ait El Hadj (70e, Boussaid), De Ketelaere, Onana (c) (90e, Vranckx), Verschaeren (84e, Balikwisha), Openda.