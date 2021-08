Par rapport à la dernière sélection du mois de juin dernier, Mathijssen a ajouté sept nouveaux noms avec Timothy Galjé, Koni De Winter (Juventus), Daan Dierckx (Parme), Eliot Matazo (Monaco), Tibo Persyn (Club Bruges), Anass Zaroury (Charleroi) et Oliver Deman (Cercle Bruges).

Après leur victoire 1-2 au Kazakhstan en juin, les Diablotins joueront un nouveau match en déplacement, en Turquie cette fois. "Ce sont toujours des matches plus difficiles et notre dernière campagne l'avait démontré. Nous n'avions pris que trois points en quatre matches en déplacement", dit Jacky Mathijssen.

Pour se préparer au mieux pour cette rencontre importante, Mathijssen a appelé un groupe plus large avec un petit stage. "Le but est de donner une chance à chacun de prouver qu'il mérite sa sélection", a ajouté le sélectionneur qui pourra aussi compter sur Charles De Ketelaere et Yari Verschaeren, aussi appelés avec les A.

"Ce sont deux joueurs importants sur et en dehors du terrain et cela s'est vu contre le Kazakhstan. Ils sont tous les deux plus loin dans leur développement et ils ont un rôle important au sein de l'équipe."

La sélection complète:

Gardiens (3): Senne Lammens (Club Bruges), Timothy Galjé (Seraing), Maarten Vandevoordt (Racing Genk)

Défenseurs (7): Koni De Winter (Juventus), Daan Dierckx (Parme), Lucas Lissens (RSC Anderlecht), Ewoud Pletinckx (Zulte Waregem), Hugo Siquet (Standard), Arthur Theate (KV Ostende), Ignace Van Der Brempt (Club Bruges)

Milieux (8): Marco Kana (RSC Anderlecht) Eliot Matazo (Monaco), Logan Ndenbe (EA Guingamp), Amadou Onana (Lille), Tibo Persyn (Club Bruges), Nicolas Raskin (Standard), Killian Sardella (RSC Anderlecht), Anass Zaroury (Charleroi)

Attaquants (8): Anouar Ait El Hadj (RSC Anderlecht), Michel Ange Balikwisha (Standard), Othman Boussaid (FC Utrecht), Charles De Ketelaere (Club Bruges), Oliver Deman (Cercle Bruges), Lois Openda (Vitesse), Yari Verschaeren (RSC Anderlecht), Yorbe Vertessen (PSV Eindhoven)