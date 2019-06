La Belgique a aligné un troisième succès en autant de rencontres de qualifications à l'Euro 2020 de football, dans le groupe I. Samedi, au stade roi Baudouin de Bruxelles, les Diables Rouges ont battu le Kazakhstan 3-0 grâce aux buts de Dries Mertens (11e), Timothy Castagne (14e) et Romelu Lukaku (50e)

Les Diables Rouges mettaient d'emblée la pression sur le Kazakhstan. Cela se traduisait par deux buts dans le premier quart d'heure.

A la 11e minute, Eden Hazard, célébré avant le match pour ses 100 matchs en équipe nationale, centrait de la droite pour Mertens, dont la reprise, déviée par un défenseur, ne laissait aucune chance à Nepohodov. Mertens porte son compteur à 17 buts en 83 matchs avec les Diables Rouges.

Trois minutes plus tard, Mertens se transformait de buteur en passeur. Il servait Castagne qui, de la tête, inscrivait son premier but en équipe nationale. Préféré à Thomas Meunier sur le flanc droit, le latéral de l'Atalanta remerciait ainsi Roberto Martinez pour la confiance.

La Belgique se créait encore plusieurs opportunités en première période, notamment par Lukaku et Alderweireld. La plus nette était à mettre à l'actif de Kevin De Bruyne, de retour en équipe nationale après un an. Le missile des 25 mètres du meneur de jeu était repoussé par la transversale (45e+1).

En début de seconde période, Mertens tirait sur le poteau, Lukaku avait bien suivi et portait le score à 3-0 (50e). C'est le 46e but en équipe nationale de Lukaku.

Nepohodov effectuait un arrêt de grande classe face à Thorgan Hazard (52e).

Le rythme baissait quelque peu par la suite. Cela permettait au Kazakhstan de se montrer du côté du côté de Courtois. Le gardien effectuait son premier arrêt de la rencontre à la 76e minute, sur une frappe d'Islamkhan.

Cette alerte réveillait les Diables. Mertens (79e) puis Hazard (81e) passaient tout près du quatrième but.

Une frappe de Tagybergen (86e) et un tir de Mertens (90e+3) constituaient les dernières occasions du match.

Dans les autres matchs du groupe, la Russie a balayé Saint-Marin 9-0 tandis que l'Ecosse s'est jouée 2-1 de Chypre.

La Belgique reste en tête du groupe avec 9 points, devant la Russie et l'Ecosse (6). Chypre et le Kazakhstan suivent avec 3 unités alors que Saint-Marin est toujours bloqué à zéro. Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour l'Euro, organisé dans 12 pays. Les quatre derniers tickets seront mis en jeu via des barrages basés sur les classements de la Ligue des Nations (un ticket par division).

Mardi, les Diables Rouges termineront la saison par un match à domicile contre l'Ecosse, à nouveau à Bruxelles.





Les compositions:

Belgique: Courtois; Vertonghen, Kompany, Alderweireld; T. Hazard, De Bruyne, Witsel, Castagne; E. Hazard, R. Lukaku, Mertens.

Kazakhstan: Nepohodov; Marochkin, Erlanov, Maliy, Beysebekov; Zhukov, Pertsukh, Fedin; Vorogovskiy, Zangylyshbay, Kuat.