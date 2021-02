Depuis son arrivée à l'été 2019, Eden Hazard n'a pas connu beaucoup de bons moments au Real Madrid. Souvent blessé ou en méforme, le capitaine des Diables rouges a également été fort critiqué pour son (léger) embonpoint à son arrivée en Espagne.

Et alors qu'il sortait d'une rencontre convaincante la semaine dernière face à Alaves (avec un but et un assist), le Brainois n'était à nouveau pas présent à l'entraînement des Merengues ce mardi. De quoi provoquer la crainte des supporters du Real et des Diables d'une nouvelle blessure.

Mais Burger King a trouvé une toute autre explication à l'absence du Diable rouge sur le terrain d'entraînement. Alors que le média El Chiringuito s'interrogeait sur l'absence de l'attaquant, la célèbre marque de fast-food a répondu de manière humoristique que l'ancien joueur de Chelsea préférait profiter de l'offre 'deux menus pour le prix d'un'. Avec dans un second tweet la carte des offres de l'enseigne américaine.

Un coup de pub réussi pour Burger King car rapidement, le tweet est devenu viral en Espagne avec près de 100 000 likes et 25 000 retweets. Décidément, la relation entre Hazard et l'Espagne est compliquée...