L'agence Roc Nation Sports a organisé un Instagram live regroupant Kevin De Bruyne, Axel Witsel et Romelu Lukaku.







"Vermaelen sera notre entraîneur adjoint dans un an"



Entre De Bruyne et Lukaku, il fut également question des cours d'entraîneurs mis en place par l'Union belge, à l'initiative de Roberto Martinez. "Tu as fait ton travail aujourd'hui ?" demande alors l'attaquant à son donneur d'assist préféré. De Bruyne répond alors par l'affirmative. "Moi aussi. Mais sérieusement, cela faisait huit ans que je n'avais plus touché à PowerPoint. Ca remonte à ma dernière année à l'école. On comprend en tout cas mieux les difficultés des coachs. Mais pour moi, c'est simple: on met les meilleurs sur le terrain et voilà", rigole Lukaku.



Et visiblement, Thomas Vermaelen est plutôt assidu dans le suivi de ces cours. "Il sera notre entraîneur adjoint dans un an", rigole d'ailleurs De Bruyne.



Une chose est certaine, de nombreux Diables semblent saisir cette opportunité. "J'ai été étonné de voir le nombre d'internationaux qui ont participé à ces échanges", explique Lukaku. Thomas Meunier avait d'ailleurs lui aussi laissé entendre son intérêt pour cette reconversion durant un Instagram Live avec la RTBF.





Equipiers chez les Diables et amis dans la vie, les trois hommes ont pu discuter de tout et de rien sous le regard de nombreux internautes. De Bruyne a d'abord échangé avec Axel Witsel, puis avec Romelu Lukaku. Le premier sujet de conversation sur la table fut systématiquement les enfants., explique ainsi KDB.Witsel souligne que ses progénitures ont également de l'énergie à revendre., rendant jaloux son partenaire du milieu de terrain. Quant à Romeo, le fils de Romelu Lukaku (rentré en Belgique pour être à ses côtés), il a un rythme plus proche de celui de son père:On voit d'ailleurs Romelu interrompre sa conversation pour réprimander son fils, sourire aux lèvres:Le deuxième sujet de conversation, sans surprise, fut le football., faisaient remarquer De Bruyne et Witsel., souligne Witsel.rigole alors KDB.sourit l'ancien Standarman.Et les deux hommes de s'accorder sur un fait: le temps passe vite. De Bruyne a d'ailleurs prévenu sa femme:Avant de voir que certains internautes réclament Witsel à City:avant que son comparse noie le poisson comme s'il était face aux journalistes: