C'est bien connu, Dries Mertens aime communiquer avec le public. Et si possible avec humour ! Lui et sa femme Kat Kerkhofs ont décidé de relever un défi TikTok assez particulier. Avec un petit verre de vin et en dansant, les deux tourtereaux s'essayent à vivre une double ambiance. Une à la maison et une autre un peu plus... déjantée !

Kat Kerkhofs a choisi de dévoiler le contenu de cette vidéo sur Instagram. Dans la légende, la femme de 22 ans explique le pourquoi du comment. "J’étais un peu déprimée à cause de la quarantaine. Il m’a laissé faire son maquillage. Mon Dieu, j’aime cet homme", a écrit Kat Kerkhofs.

Ce dimanche, le joueur avait de quoi être content. Il a rejoué après un gros mois d'absence lors de la grosse victoire contre la Fiorentina (6-0).