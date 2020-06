Pas de chance pour le Diable rouge, cette vidéo risque de faire le tour des réseaux sociaux.

D'autant plus que Chelsea avait teasé ce "buzz" comme il se doit, ce mardi, en publiant d'abord cette photo:Un peu plus tard, le club partageait l'explication de ce fou rire général dans une vidéo où l'on voit Giroud réussir un petit pont sur Batshuayi au cours d'un "toro", cet exercice qui oblige deux joueurs à chasser la balle au milieu d'un cercle d'une dizaine de joueurs qui doivent se faire des passes sans se louper, sans quoi c'est à leur tour d'aller au milieu dans le rôle ingrat du "chasseur".Et même si Michy était cette fois le dindon de la farce, on notera que la bonne humeur est présente au centre d'entraînement des Blues !