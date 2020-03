Le Diable rouge avait plusieurs pistes afin de quitter Manchester United.

"C’était une situation difficile où, pour moi-même, je devais prendre une décision : je devais aller quelque part où je pourrais apprendre d’autres aspects de mon jeu et travailler avec quelqu’un qui me voulait aussi. Ole Gunnar Solskjaer voulait que je reste mais je lui ai dit que c’était fini. Je n’avais plus l’énergie nécessaire. Tout le mérite lui revient parce qu’il a été un homme et qu’il m’a aidé à partir" Dans des propos relayés par Sky Sports, l'attaquant n'avait pas fait de mystère l'été dernier: il voulait quitter Manchester United coûte que coûte.

Si finalement, il a eu gain de cause avec un transfert réussi du côté de l'Inter Milan, son avenir aurait pu être différent. Federico Pastorello, l'agent du Diable rouge, a également confié à Sky Sports que le joueur de 26 ans aurait pu porter la vareuse... de la Juventus de Turin ! La Vieille Dame désirait échanger Paulo Dybala avec le Belge mais la transaction n'a pas pu se faire. "Lukaku porte le maillot de l’Inter Milan et pas celui de la Juventus car la Juve n’a pas réussi à trouver un accord entre Dybala et MU" commence-t-il. "La Juve a fait un travail remarquable pour essayer de l’avoir. Ils ont été les meilleurs en termes d’organisation ainsi que pour les trophées remportés. Chaque saison ils gagnent quelque chose. Lukaku à la Juventus aurait fait le bonheur de beaucoup de personnes..."

Qu'a-t-il manqué à l'octuple champion d'Italie pour décrocher la signature de Big Rom'? Romelu a un grand coeur et il doit être dans un endroit où il se sent aimé et où les gens veulent l’avoir. La chaleur des supporters de l’Inter a fait la différence par rapport à ceux de la Juventus" a-t-il expliqué.

Romelu Lukaku ne doit pas regretter son choix. En 35 matchs toutes compétitions confondues cette saison, il a marqué 23 buts et délivré 5 passes décisives ce qui le rend décisif toutes les 103 minutes.