L'attaquant des Diables a lui-même été fiévreux.

C'est en Italie que la crise du coronavirus a éclaté en premier en Europe, bien avant que les championnats européens ne décident de se mettre à l'arrêt. Officiellement, le joueur de la Juventus Daniele Rugani est le premier à avoir été touché par le coronavirus. Mais Romelu Lukaku révèle que la plupart de ses équipiers de l'Inter Milan sont tombés malades, bien avant que l'Italien n'ait été déclaré positif.

"Nous avons eu une semaine de congé en décembre puis nous sommes revenus au travail et je jure que 23 joueurs sur 25 étaient malades, a déclaré le meilleur buteur de l'histoire des Diables. "Je ne plaisante pas. Le 26 janvier, nous avons joué contre le Cagliari de Radja Nainggolan et après environ 25 minutes, l'un de nos défenseurs a dû quitter le terrain. Il n'a pas pu continuer et s'est presque évanoui (Milan Skriniar avait dû sortir après 17 minutes de jeu). Tout le monde toussait et avait de la fièvre. Quand je m'échauffais, j'avais beaucoup plus chaud que d'habitude. Je n'avais pas souffert de fièvre depuis des années."

Mais Lukaku et ses coéquipiers ne savent pas s'il on attrapé le coronavirus : "Après le match, il y avait un dîner prévu avec des invités de Puma, mais je les ai remerciés et je me suis directement couché, a enchaîné Lukaku. Nous n'avons jamais fait les tests Covid-19 à l'époque, donc nous ne saurons jamais si c'était ça."