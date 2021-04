28 minutes sur le terrain. 12 petites touches, 1 dribble raté, aucun tir ou passe clé tenté. L'entrée de Eden Hazard avec le Real Madrid n'a pas été transcendante face à Chelsea. Tout le contraire de son très bon quart d'heure contre le Betis Séville le week-end dernier. Cette demi-finale du capitaine des Diables rouges a mis en lumière une chose que tout le monde savait déjà: il a besoin de temps.

Problème, il n'en a pas. Car les échéances du Real Madrid vont venir vite. Très vite. En fonction de la finale de C1, il reste 6 ou 7 matchs jusqu'au début de préparation à l'Euro. Le tout en... 22 ou 28 jours. Aux micros de BT Sport, le Brainois a abordé le sujet de son rétablissement. "Je veux y aller pas à pas mais je me sens très bien physiquement. Bien sûr, je veux jouer, et je veux être sur le terrain. Mais le dernier match, j'ai joué 15 minutes, aujourd'hui un peu plus."

Ce qui signifie qu'il pourrait être titulaire ce week-end contre Osasuna? Ou mercredi prochain en C1? Le journal AS estime en tout cas qu'il pourrait être une clé de la qualification pour la finale. "Face à Chelsea, dans un duel fermé et sans occasion, le Belge a pris du rythme et c'est à peu près tout."

Avant de poursuivre sur une note optimiste. "Mais s'il progresse physiquement, il faut s'attendre à ce que le Belge joue encore plus contre Osasuna (NDLR Samedi). L'objectif serait de le voir sur le terrain dès le coup d'envoi à Stamford Bridge. Hazard, le joueur qui a coûté 100 millions, a signé au Real pour disputer ce genre de matchs. En demi-finale retour, le Real aura besoin du meilleur Hazard. Et Hazard doit être meilleur pour Madrid qui lui a fait confiance il y a deux ans."

L'attaquant, comme à son habitude, jure de ne pas se mettre de pression. "Si j'ai mis du temps pour revenir, c'est parce que je ne voulais pas sauter les étapes. Bien sûr que je veux être sur le terrain. Il y a encore beaucoup de matchs et je veux juste être prêt. Je suis surtout content de pouvoir rejouer."

Une chose est certaine, le numéro 7 du Real peut encore compter sur certains admirateurs. C'est notamment le cas de Jamie Carragher. Présent pour CBS Sports, l'Anglais croit au retour de l'ancien génie des Blues. "Je suis un grand fan de Pulisic mais je ne pense pas qu'il atteindra le niveau d'Eden Hazard" commence-t-il. "Pendant quatre ans, le Belge a été le meilleur joueur de la Premier League et il a terminé troisième de la Coupe du Monde. Où il était le meilleur joueur du tournoi. Voilà le vrai niveau d'Eden Hazard. Je ne veux pas attaquer Pulisic car c'est un magnifique joueur. Mais je crois que nous enterrons un peu trop vite Eden. Et nous oublions à quel point il est bon."

Espérons pour le Real mais surtout pour la Belgique qu'il parviendra à le prouver. Et ce dès cette saison.