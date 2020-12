On se souvient du tir qu'il a dévié dans son propre but en finale de l'Europa League, cet été. Quelques mois plus tard, Romelu Lukaku s'est mué en défenseur de luxe pour le Shakhtar Donetsk (et surtout pour le Borussia Mönchengladbach). Alors que son équipe devait s'imposer à domicile face aux Ukrainiens pour s'offrir la deuxième place du groupe et un huitième de finale de C1, le score est resté désespérément vierge toute la rencontre.Pourtant, à la 89e minute, l'Inter pouvait inscrire le petit but qui propulserait les hommes d'Antonio Conte de la 4e à la 2e place du groupe, leur permettant au passage de rester européens en 2021. Mais quand Alexis Sanchez reprenait un corner d'une tête puissante, il voyait le ballon être contré par... Lukaku, bien malgré lui. Vraiment pas de chance.