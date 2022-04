Le football est source de nombreux débats. Au café du coin, à la buvette, à la machine à café de votre bureau et, bien sûr, dans les stades. Ce qui est plus rare, par contre, c'est de voir un joueur échanger avec les supporters en pleine intervention du VAR. Et pourtant, c'est ce que semble avoir fait Thibaut Courtois ce dimanche soir, pendant le choc qui opposait le FC Séville au Real.Pourtant, le match ne manquait pas de tension. Menés 2-0, les Madrilènes ont réussi une nouvelle remontada pour s'imposer grâce à Benzema dans le temps additionnel. Mais malgré ce scénario fou, Thibaut Courtois a trouvé le temps de s'asseoir sur les panneaux publicitaires pour échanger avec les fans adverses sur l'égalisation de Vinicius Junior à la 76e minute. On ne sait pas ce qu'en pensaient les supporters andalous et le gardien madrilène mais l'arbitrage vidéo a fait annuler ce but, ce qui n'a pas empêché le Real de s'imposer pour prendre définitivement le large en tête de la Liga.