Thibaut Courtois est un grand amateur de football, bien sûr, mais aussi de bien d'autres sports. On l'a vu performer dans le baquet virtuel d'une F1, durant le premier confinement, faisant ses preuves parmi les plus grandes stars de l'esport. On sait aussi qu'il a parfois joué au volley avec sa soeur (qui évolue en équipe nationale) et qu'il est un grand fan des sports US.C'est dans ce cadre qu'il avait rencontré Tom Brady, la star de football américain, il y a quelques mois. Et les deux hommes sont visiblement restés proches puisque le quaterback vient de lui envoyer un maillot dédicacé avec ces mots:Une manière d'encourager le portier du Real avant les différents défis qui l'attendent en cette fin de saison, avec le Real et les Diables.a apprécié Thibaut Courtois sur Instagram.