Thibaut Courtois s'est laissé aller à quelques coups francs en fin de séance d'entraînement avec le Real Madrid, l'occasion de laisser admirer une belle qualité de frappe avec deux lucarnes et un petit filet trouvés sans trop de difficulté.Au point que Marca ose une comparaison avec Chilavert, le gardien paraguayen qui frappait les coups francs et les penalties dans les années 90, avec plus de soixante buts à son actif. Mais Chilavert, lui, n'avait pas Kroos ou Benzema dans son équipe...