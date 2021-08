Quatre joueurs de la sélection tchèque n’affronteront pas la Belgique (5 septembre) : les défenseurs, Ondrej Kudela, Jan Boril, ainsi que le gardien remplaçant Ondrej Kolar pour cause de blessure, tandis qu’un autre défenseur, Jakub Brabec (ancien Genkois), sera absent pour des raisons personnelles.

Le portier Jindrich Stanek (Viktoria Plzen), les défenseurs Filip Kasa (Viktoria Plzen), Tomas Wiesner (Sparta Prague) et Vaclav Jemelka (Sigma Olomouc), le milieu Jaromír Zmrhal (Slovan Bratislava) et les attaquants Stanislav Tecl (Slavia Prague) et Martin Dolezal (Jablonec) ont été appelés en sélection.