De la percussion, de l’intuition, du dribble, une belle frappe repoussée par Manuel Neuer (38e), des combinaisons avec Karim Benzema, mais une défaite 3-1 contre le Bayern Munich ; la première d’Eden Hazard sous son nouveau maillot blanc s’est révélée contrastée. Titulaire sur la pelouse de Houston, le Belge a néanmoins démontré que son adaptation au Real se déroulait bien.

Un des enseignements de cette rentrée au petit trot, c’est que la connexion avec l’avant-centre français se confirme, alors que quelques vidéos d’entraînements avaient déjà laissé entrevoir une belle complicité entre les deux joueurs. Sans un "Benz" un peu maladroit (c’est la première de la saison pour lui aussi, rappelons-le), Hazard aurait même pu être décisif. Il n’en sera rien et le nouvel arrivant quittera la pelouse à la mi-temps, comme l’ensemble du onze de départ, dont Thibaut Courtois.

"C’est le premier match et nous sommes toujours en rodage", a logiquement expliqué Zinédine Zidane à l’issue de la rencontre. "Nous serons sûrement meilleurs lors du second. Ce que l’on est en train de faire, c’est préparer notre premier match de Liga. Mentalement, on est focalisés là-dessus. On veut faire les choses petit à petit et surtout correctement pour le début du championnat. […] Nous devons acquérir du rythme. Je suis content de la performance de tout le monde."

La préparation des Merengues se poursuivra le mercredi 24 juillet avec une rencontre face à Arsenal disputée dans le Maryland et surtout un choc avec un Atlético de Madrid new look dans le New Jersey (le 27 juillet). Mais les choses sérieuses débuteront le 17 août avec un déplacement au Celta Vigo. La première étape d’une saison où le Real aura à cœur de se racheter après le calamiteux exercice 2018/2019.

En espérant pour Eden que ce jour-là les automatismes seront alors parfaitement rôdés avec Benzema.