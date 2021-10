Malmenés en première mi-temps face aux Diables, les Français sont revenus galvanisés en seconde période pour renverser la rencontre. On peut donc se demander ce qui a été dit dans le vestiaire des Bleus à la pause pour provoquer cette réaction.

Le mystère demeure même si Didier Deschamps et Paul Pogba ont évoqué un moment fort. "Quand on n'est pas au niveau auquel on doit être, ça passe par des paroles à la mi-temps", a ainsi déclaré l'entraîneur français, sans en dire plus.

Interrogé par L’Équipe, Paul Pogba a lui aussi été énigmatique au sujet de la teneur des discussions à la pause dans le vestiaire français: "Vous allez le voir sûrement sur des vidéos. J’espère que ce sera après la victoire de dimanche que vous pourrez découvrir ce qu’on s’est dit dans le vestiaire", a-t-il lancé. Sans rien dévoiler, le milieu n’a pas caché que les murs ont tremblé : "Il faudra attendre pour voir ça. J’espère qu’on gagnera dimanche et vous verrez ce qu’on a ressenti. C’est une énergie que je ne peux pas expliquer. Je pense que s’il y a une vidéo, vous allez comprendre."