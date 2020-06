Sur le répondeur de son GSM, Willy Geurts (66 ans) annonce que vous pouvez laisser un message au Bomber, le surnom qu’il a porté durant sa carrière, qui l’a vu passer au Standard et à Anderlecht notamment.

"C’est un supporter de l’Antwerp qui a inscrit ce nom sur une pancarte après un 0-5 en Coupe à Saint-Nicolas, match dans lequel j’avais marqué trois fois. Quand Éric Gerets me revoit, il m’appelle Bomber au lieu de Willy. Je n’étais pas un buteur comme l’autre Bomber, Gerd Müller, mais je me débrouillais. J’avais de la dynamite dans le pied gauche, et j’étais très fort de la tête. Je ne mesure que 1,82 m, mais je sautais haut, parce que j’avais joué au volley-ball plus jeune. Et dans le rectangle je provoquais la guerre."

Dans le living de sa villa à Hoeselt, Geurts a plusieurs souvenirs de sa belle carrière : des photos, des trophées, d’anciens maillots et même la ceinture d’un peignoir des Diables blancs, comme ils s’appelaient à cette époque.