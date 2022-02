Blessé à la cheville, Jason Denayer s'apprête à faire son retour en Ligue 1 après avoir disputé nonante minutes avec l'équipe réserve le weekend dernier.

Si à court terme, le Belge pense à sa remise en forme, l'avenir du Diable inquiète Jean-Michel Aulas. Le président lyonnais a d'ailleurs évoqué la situation de son défenseur il y a quelques jours. "On n’a pas renoncé à prolonger Jason Denayer. La balle est dans son camp, je l’ai eu personnellement, on savait qu’il était blessé. Il m’a simplement dit qu’il ne disait pas non, il ne dit pas oui tout de suite, il veut finir sa rééducation. Donc voilà, il y a encore des chances de le prolonger, et puis comme on est prévoyant, on a activé d’autres pistes"

D'après Le Progrès, le joueur de 26 ans va bien quitter les Gones à la fin de la saison. Selon le média français, cela coincerait au niveau salarial puisque les exigences de l'ancien Cityzen seraient "hors d'atteinte". Les deux camps seraient alors "proches d'une séparation". En revanche, aucun potentiel nouvel employeur n'a été mentionné.

En cas de départ, Denayer prendrait un pari risqué à quelques mois d'une Coupe du monde.