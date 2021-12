Il est l'une des attractions de l'Eredivisie. Bien loin de la scène médiatique occupée par les joueurs de l'Ajax ou le PSV, Loïs Openda réalise une très bonne saison du côté de Vitesse Arnhem. Muet lors des sept premières journées de championnat, l'attaquant a enclenché le bouton depuis lors.

En effet, le Diablotin de 21 ans vient d'enchaîner neuf goals en autant de rencontres. Personne ne fait mieux sur la même période. Surtout, trois de ses quatre doublés ont été très importants car ils ont ramené neuf points à son équipe. De quoi placer le Vitesse à une intéressante cinquième place.

Quel avenir?

Prêté par le Club de Bruges, l'attaquant s'est confié pour le Voetbal International. "Je veux me concentrer sur Vitesse", a-t-il tempéré. "Je n'ai aucune idée de ce que le Club a comme plan ni ce qu'il compte faire", a ajouté l'attaquant. "En fait, je ne veux pas m'en préoccuper. Ce n'est pas comme si j'étais dans l'obligation de me montrer pour revenir là-bas. Mon objectif est d'être le plus performant ici et je verrai où cela me mènera. Je privilégie l'avenir proche à l'avenir lointain. On verra bien comment mon avenir se dessine."

Estimé à 3 millions d'euros, Openda pourrait être revendu plus cher par le Club de Bruges qui n'a jamais réellement compté sur lui. Il faut dire qu'il n'a inscrit que cinq buts en 53 matchs pour les Blauw en Zwart.

Depuis son arrivée aux Pays-Bas, il est parvenu à calmer les critiques. Avec 12 buts toutes compétitions confondues, il a presque atteint son total de 13 de l'an dernier. En championnat, il est le troisième meilleur buteur derrière une pointure comme Haller (Ajax 10 buts) et Linssen (Feyenoord 10 buts).