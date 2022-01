Ce mercredi, le CIES du football délivrait sa nouvelle lettre. Cette semaine, elle présente une liste des 100 joueurs avec les plus hautes valeurs marchandes de transfert. Cette liste est établie à partir de l’algorithme de l’Observatoire du football CIES.

Et les changements sont notables côté Belge. Effectivement, leader en juin, Kevin De Bruyne laisse son trône à Romelu Lukaku (79,3M€). Pire, le joueur des Citizens a perdu plus de 30 millions de sa valeur selon l'algorithme du CIES (de 88M€ à 54M€).

Très bonne surprise: la montée en puissance d'Alexis Saelemaekers. Absent du classement précédent, il fait une entrée fracassante en étant évalué plus cher que KDB (55,2M€) ! Youri Tielemans ferme la marche au niveau des Belges (50,2M€).

À noter, la disparition dans ce classement de la pépite Jérémy Doku. Après un Euro explosif, l'ailier s'est fait stopper net dans son élan à cause de blessures à répétition.

Vinicius a pris une nouvelle dimension

Une chose est certaine, les Diables sont largués face à la concurrence. Loin devant Lukaku, Vinicius Jr est estimé à plus du double de l'attaquant de Chelsea (166 M€). Il devance Phil Foden (qui était leader il y a six mois, 152,5M€) et Erling Haaland (142M€).

"Par poste, les plus hautes valeurs ont été mesurées pour Gianluigi Donnarumma parmi les gardiens, Rúben Dias pour les défenseurs centraux, Alphonso Davies parmi les défenseurs latéraux, Jude Bellingham pour les milieux défensifs, Florian Wirtz pour les milieux offensifs, ainsi que pour Vinícius Júnior parmi les attaquants. Kylian Mbappé a la valeur la plus élevée pour les joueurs dont le contrat se termine au mois de juin", précise la lettre.

À noter que, globalement, tous les joueurs ont perdu de la valeur en six mois. Forcément, la crise du coronavirus joue un rôle clé dans ce processus de dévaluation. Et précisons également que ces valeurs ne sont que des estimations statistiques en fonction de critères objectifs comme le contrat, l'âge et les performances. Les différentes clauses dans les contrats ne sont pas pris en compte dans ce classement.