Après plusieurs mois sans match, et alors que l'Euro approche à grands pas, Roberto Martinez a finalement choisi d'aligner un onze de base peu surprenant. Meunier et Thorgan Hazard prennent place sur sur les flancs malgré leur petite forme avec Dortmund, Vermaelen retrouve le coeur de la défense à trois et Dendoncker est bien le remplaçant d'Axel Witsel, aux côtés de Tielemans. Kevin De Bruyne et Dries Mertens évolueront donc en soutien de Romelu Lukaku tandis que Yannick Carrasco, en bonne forme avec l'Atlético Madrid, n'est pas sur la feuille de match.Dès la 11e minute, alors que les Diables avaient la maitrise du ballon, les Gallois surprenaient la défense diabolique sur une action collective d'école dans laquelle Gareth Bale mettait Harry Wilson sur orbite après deux passes en un temps. Heureusement pour les Diables, Kevin De Bruyne faisait sauter le verrou gallois assez vite en égalisant d'une frappe limpide, des vingt mètres, à la 23e minute.Dans la foulée, un bon centre de Thomas Meunier trouvait la tête de Thorgan Hazard. Le Brainois profitait de la chute de son défenseur pour ajuster tranquillement sa reprise du front et ainsi mettre les Diables aux commandes (2-1, 28e).En deuxième mi-temps, la physionomie du match était totalement différente. Les Gallois mettaient cette fois le pied sur le ballon en tentant de bousculer une défense belge bien en place. Le penalty obtenu par Dries Mertens à la 73e minute était donc le bienvenu pour permettre à Romelu Lukaku de mettre les Diables à l'abri (3-1).La fin du match était une formalité pour les Diables.