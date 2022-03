Roberto Martinez n’est pas un sélectionneur comme les autres. Il l’a une nouvelle fois prouvé en ne sélectionnant que les joueurs qui comptent moins de 50 sélections pour le rassemblement actuel, qui comprend deux matchs amicaux (en Irlande, samedi, et face au Burkina Faso, mardi prochain).

Exit donc les stars que sont Courtois, Lukaku, De Bruyne ou Eden Hazard. Le sélectionneur des Diables a opté pour un saut dans le futur, en offrant de la lumière à la prochaine génération.

Une initiative unique qui pose une question : à quoi ressembleraient les autres grandes nations du foot si on les passait au filtre Martinez ? On s’est mis à la place des sélectionneurs des sept autres meilleures nations mondiales (selon le classement Fifa) pour créer un onze de base en tenant compte des contraintes actuelles (joueurs non repris, joueurs blessés…) pour tenter de répondre à cette question.

La Belgique est efficace, l’Angleterre est bankable