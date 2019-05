Roberto Martinez devra composer avec les blessures de Boyata et Denayer. Deux défenseurs centraux.

Il lui en reste six dans son noyau si la cheville de Vertonghen ne pose plus de souci et que Vermaelen est remis de la blessure qui lui a fait louper le match du Barça face à Eibar. Avec ces deux-là plus Kompany, Alderweireld, Kabasele et Mechele, Martinez est paré. À part en cas d’hécatombe, il ne devrait pas appeler de renfort. Avec Leander Dendoncker, il possède un élément capable de dépanner en défense centrale.

Casteels est le troisième blessé du noyau. Le gardien de Wolfsburg a un souci musculaire à la cuisse qu’il traîne depuis début avril et qui l’a poussé à écourter sa saison. Il ne devrait pas être prêt ou tout du moins pas prendre le risque de rejoindre l’équipe nationale.

Roberto Martinez pourrait faire appel à un quatrième gardien pour faciliter les exercices. Il est également possible qu’il en invite un à certains moments pour faire le nombre. Il l’a déjà fait avec De Wolf et Verhulst (Lokeren).

Plusieurs joueurs reviennent. C’est notamment le cas de Meunier, Dembelé, Witsel, Kompany et De Bruyne. Lukaku, blessé aux ischios, devrait être remis sur pied d’ici quelques jours et également de retour dans le groupe.