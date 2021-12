Après les quatre tirages au sort de ce lundi, dont un qui fut invalidé, l'UEFA remet le couvert, ce jeudi. Mais ce sont cette fois les sélections qui sont concernées puisque les groupes de Ligue A, B, C et D de la prochaines Nations League vont être formés.



En Ligue A, les Diables sont têtes de série mais pourraient hériter d'un groupe de la mort (avec l'Allemagne, l'Angleterre et la République tchèque, par exemple). Ils pourraient également voir la route du Final Four s'entrouvrir s'ils héritent d'adversaires plus abordables comme le Danemark, la Suisse et la Hongrie.



Roberto Martinez, lui, veut surtout découvrir de nouveaux adversaires et éviter ainsi les Anglais, Suisses, Gallois, Tchèques ou Danois que ses Diables ont affronté à plusieurs reprises ces derniers mois.



Cette phase de groupes de la prochaine Nations League se disputera en juin (quatre matches) et septembre (deux matches) 2022 et servira donc de préparation pour la Coupe du monde. Le final four est prévu en juin 2023.





Suivez le tirage au sort de la Nations League en direct dès 18h: