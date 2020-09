Pour leur rentrée en 2020, les Diables se sont successivement imposés au Danemark (0-2) puis contre l'Islande (5-1) lors des deux premières journées du groupe 2 de la Ligue A de la Ligue des Nations. Les Belges sont en tête avec 6 points devant les Anglais (4), Danois (1) et Islandais (0).

La sélection de Roberto Martinez : Mignolet, Casteels, Courtois, Alderweireld, Boyata, Batshuayi, Benteke, Bornauw, De Bruyne Denayer Dendoncker, Doku, E. Hazard, Lukebakio, Meunier, Mertens, Saelemaekers, Vanaken, Vanheusden, Verschaeren, Witsel, Vertonghen, Castagne, Chadli, Lukaku, Origi, Kayembé, Praet, Carrasco, Witsel, Mechele.

"Lukebakio a été régulier durant les six derniers mois avec le Hertha Berlin. Nous le suivions depuis longtemps. Quant à Kayembe, il a un profil particulier difficile à trouver. Il m'a beaucoup impressionné avec Charleroi," a réagi le sélectionneur qui s'est justifié sur la non-sélection de Dimata. "C'était une opportunité pour Dimata lors du précédent rassemblement de venir et de voir comment le groupe s'entraînait. Mais là, Benteke, Batshuayi, et Lukaku sont opérationnels."

A noter que Vanheusden et Bornauw sont également repris en Espoirs. Ils devraient être laissés à la disposition de Jacky Mathijssen pour les rencontres très importantes face au Pays de Galles et en Moldavie comptant pour les qualifications de l'Euro espoirs 2021.