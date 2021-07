Comme l'a confié Roberto Martinez, la décision de faire jouer Eden et KDB se prendra en dernière minute.

Mais d'après nos informations, il y a plus de chance de voir débuter le milieu de terrain de Manchester City plutôt que l'ailier du Real Madrid. En effet, les doutes sont plus grands en ce qui concerne le capitaine de la sélection belge.

Pour ce qui est de la composition probable de l'équipe, on devrait inévitablement retrouver Thibaut Courtois dans l'équipe. Derrière, la défense qui a tenu bon contre le Portugal devrait encore être alignée. On doit donc s'attendre à voir Alderweireld, Vermaelen et Vertonghen débuter. Devant eux, la paire Witsel-Tielemans devrait être celle qui aura pour mission de prendre le dessus sur le talentueux milieu de terrain italien. Meunier et Thorgan Hazard, convaincants depuis le début du tournoi, devraient débuter.

Enfin, KDB pourrait épauler Romelu Lukaku en pointe. Reste à voir, s'il ne sait pas commencer la rencontre, qui sera le remplaçant d'Eden Hazard. La vitesse de Doku pourrait être une alternative. Carrasco a également fait de bonnes prestations au poste de soutien d'attaque. Dries Mertens, qui joue depuis de longues années en Italie, doit attendre ce match impatiemment. Trossard et Chadli sont aussi des possibilités.

En tous les cas, tout le peuple belge est suspendu à l'annonce du onze de départ.